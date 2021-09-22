В Подмосковье будут судить 6 фигурантов дела об убийстве директора ТЦ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Подмосковье завершено расследование заказного убийства в отношении шести человек, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летней женщины и пятерых мужчин. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства) и п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой лиц по найму), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере)", - отмечают в ведомстве.

Как сообщалось, 4 июня 2019 года в поселке Поварово городского округа Солнечногорск неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в директора местного торгового центра, когда тот заходил в магазине. Мужчина скончался на месте. По подозрению в организации убийства была задержана его сожительница.

В областном главке СКР отметили, в ходе расследования установлено, что женщина решила организовать убийство сожителя из-за личной неприязни. Для этого она вступила в сговор со своим сыном, который в свою очередь обратился к знакомому, пообещав ему за убийство вознаграждение. Мужчина согласился, после чего привлек для совершения преступления еще несколько человек.

"В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в Московской областной суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.