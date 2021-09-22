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Хроника последних дней СССР

На химпредприятии под Тулой погиб человек

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Следствие выясняет обстоятельства гибели работника химического предприятия в Новомосковске Тульской области, сообщила в среду пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, на 43-летнего работника во время технологического процесса упал фрагмент вытяжки, расположенной в производственном цехе. Мужчина умер на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи изъяли техническую документацию. Определяется круг лиц, ответственных на предприятии за соблюдение техники безопасности и охраны труда.

Название химпредприятия в СК не уточняют. В Новомосковске располагается ряд крупных химических производств - "Новомосковская АК "Азот", "Новомосковскбытхим", "Новомосковский хлор" и другие.

Тульская область Новомосковск

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