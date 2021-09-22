Адвокат в Белгородской области попался на взятке следователю

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого в даче взятки должностному лицу в крупном размере, сообщила пресс-служба СУ СКР по Белгородской области.

"По версии следствия, адвокат, действуя в интересах обвиняемого по одному из уголовных дел о совершении ряда тяжких преступлений, обратился к следователю с предложением принятия процессуальных решений в пользу его подзащитного за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Следователь сообщил о поступившем ему предложении коррупционного характера в соответствующие службы. В результате оперативно-розыскных мероприятий взяткодатель был задержан.

Дело в отношении адвоката возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности регионального УФСБ по пунктам "а", "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).