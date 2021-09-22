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Цены на бензин в РФ с 14 по 20 сентября не изменились

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на автомобильный бензин в РФ на неделе с 14 по 20 сентября не изменились после двух недель снижения - на 0,1% с 7 по 13 сентября и на 0,3% с 31 августа по 6 сентября.

С начала года цены на бензин в России выросли на 6,2% при инфляции с начала года по состоянию на 20 сентября на уровне 4,9%, сообщил в среду Росстат.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 20 сентября 2021 года составляла 48,87 руб. (на 13 сентября - 48,88 руб.) и практически не изменилась по всем маркам. Так, средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 45,93 руб. (на 13 сентября 45,94 руб.), АИ-95 - 49,74 руб. (49,76 руб.), АИ-98 - 57,57 руб. (57,56 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ на неделе с 14 по 20 сентября остались стабильными вторую неделю подряд, после снижения в первую неделю сентября на 0,1% и роста на 0,1% неделей ранее. Средняя цена ДТ по стране на 20 сентября составляла 50,62 руб. (на 6 сентября - 50,63 руб.). С начала года ДТ подорожало на 4,1%.

Производство бензина в РФ с 13 по 19 сентября сократилось на 6,8% по сравнению с предыдущей неделей и составило 731 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива за этот период сократился на 3,9% - до 1 млн 459,3 тыс. тонн

Как сообщалось, по итогам 2020 года цены на бензин в России выросли значительно ниже инфляции (4,9%) - на 2,5%.

Росстат

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