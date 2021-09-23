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Хроника последних дней СССР

Четыре человека погибли в аварии с тремя грузовиками под Тулой

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Крупная автоавария с участием трех грузовых машин произошла на дороге "Каспий" в Веневском районе Тульской области. По предварительной информации, погибли четыре человека. Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг начальник пресс-службы УМВД региона Андрей Ярцев.

"По предварительным данным, на 145 км трассы столкнулись три грузовика – Scania, Foton и Mercedes. По состоянию на 8:30 есть предварительные сведения о четырех погибших в результате ДТП", - сказал Ярцев.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции работают на месте происшествия, организуют дорожное движение на указанном участке трассы и устанавливают все обстоятельства случившегося.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Тульской области, сообщение об автоаварии поступило около 7:00. К месту происшествия были направлены сотрудники МЧС России и скорой медицинской помощи.

На месте аварии сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение.

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