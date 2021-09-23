Экс-директор и медсестра пансионата в Бердске осуждены условно за гибель пенсионера

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Бердский городской суд (Новосибирская область) вынес обвинительный приговор по уголовному делу экс-директора государственного "Бердского пансионата ветеранов труда имени Калинина" Василия Молодавского и медсестры этого соцучреждения Татьяны Мащенко, сообщает прокуратура региона.

Молодавский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность), а Мащенко осуждена по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица)", - говорится в сообщении.

Суд приговорил Молодавского к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных учреждениях также на 2 года.

Мащенко назначено наказание в виде исправительных работ на срок 9 месяцев с удержанием в доход государства 15% заработной платы. Однако из-за истечения срока давности от назначенного наказания она освобождена.

Суд установил, что в результате неисполнения Молодавским своих обязанностей наступила смерть постояльца пансионата.

"Директор учреждения не предпринял мер к госпитализации 77-летнего мужчины, нуждающегося в психиатрической помощи, которая не могла быть ему оказана в пансионате", - говорится в сообщении.

В результате пенсионер оставался в пансионате без оказания ему специализированной помощи в условиях, исключающих возможность причинения им вреда себе или другим.

13 октября 2018 года мужчина выпал из окна второго этажа одного из зданий пансионата и получил телесные повреждения, из-за которых скончался летом 2019 года.

При этом, по данным следствия, Мащенко не оказала пострадавшему первую помощь в полном объеме, не вызвала скорую помощь, не сообщила о происшествии лечащему врачу и заведующему отделением.

При рассмотрении уголовного дела в суде Молодавский вину признал, Мащенко – нет.