Три человека погибли в автоаварии на трассе в Ростовской области

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - На 1026 км автодороги М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области столкнулись три автомобиля, погибли три человека, сообщает ГИБДД по региону.

"Около 21:30 мск четверга поступило сообщение, что водитель Mercedes-Benz Vito, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Лада Ларгус, после чего с ними столкнулся ВАЗ-2111", - говорится в сообщении.

В результате автоаварии водитель и два пассажира Лада Ларгус скончались на месте происшествия.