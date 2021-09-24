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Хроника последних дней СССР

СК проверит гибель астраханца после фокуса со змеей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Астраханской области следователи проверят обстоятельства гибели 55-летнего мужчины от укуса ядовитой змеи, сообщили в региональном управлении СК. В соцсетях появилась видеозапись, на которой мужчина в поле показывает "фокус со змеей": засовывает ее себе в рот, а затем резко выдергивает со словами "ужалила".

"22 сентября в реанимационное отделение Харабалинской районной больницы доставлен местный житель, который скончался спустя несколько минут. По предварительным данным, он в поле развлекал своих знакомых, помещая в рот змею", - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, змея укусила его за язык, предварительная причина смерти - отравление ядом.

Авторы видеозаписи утверждают, что это мужчина раньше не раз показывал "фокус с заглатыванием змеи" и до сих пор это обходилось без последствий.

Астраханская область СКР

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