Участники "Цифрового прорыва" приступили к разработке решений для социальной поддержки населения

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Шестой полуфинал третьего сезона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – стартовал в пятницу, 24 сентября. Соревнования пройдут в формате хакатона, посвященного повышению качества жизни граждан. За призовые места в хакатоне, а также за выход в финал конкурса "Цифровой прорыв" будут соревноваться 142 команды из 67 регионов страны. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

На протяжении 48 часов командам предстоит решить актуальные задачи от крупнейших компаний и государственных органов. Команды будут работать онлайн, а также в 18 IT-хабах от Петрозаводска до Екатеринбурга. Финал хакатона "Общество, качество жизни и социальная поддержка", а также презентация решений конкурсантов состоятся в воскресенье, 26 сентября.

"На этот полуфинал зарегистрировались 3363 участника. Они будут работать над социальными и технологичными кейсами, решения которых, уверен, будут полезны жителям нашей страны. Так, например, кейс ДОМ.РФ посвящен актуальной для многих россиян теме ипотечного кредитования, и примечательно, что это кейс с применением блокчейна. Другой блокчейн-кейс – это задача Департамента информационных технологий г. Москвы. Команды разработают решения, которые повысят прозрачность процедуры предоставления субсидий для малого и среднего бизнеса. А участники, выбравшие кейс от Минцифры Новгородской области, смогут помочь ребятам из детских домов привыкнуть к взрослой жизни и получить помощь, в которой многие из них нуждаются", – отметил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.

"Сегодня мы с вами дистанционно записываемся к врачу, проходим онлайн-курсы, можем найти работу удаленно, стать самозанятым и найти подработку на одной из платформ, оформить документы на "Госуслугах" и дистанционно проголосовать на выборах. Здорово, что в рамках грядущего хакатона у команд будет возможность разработать решения в направлениях, которые помогут улучшить качество жизни россиян. Традиционно в работе хакатона принимает участие большое количество профессионалов отрасли: 67 экспертов, 26 трекеров, 7 ревизоров, 11 код-ревьюеров, 25 членов жюри от партнеров и приглашенных внешних экспертов, 14 модераторов. Итого 150 наставников будут поддерживать участников во время хакатона", – подчеркнул заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников.

Всего на хакатоне представлены 7 кейсов. Решения для Госкорпорации "Росатом" помогут контролировать текучесть кадрового состава молодых специалистов. ДОМ.РФ предложил конкурсантам создать решение для получения актуальной информации о страховом покрытии между банками и страховщиками. Задание от Департамента информационных технологий Москвы посвящено предоставлению субсидий с использованием технологий блокчейн. Кейс от акселератора "Транспортные инновации Москвы" направлен на построение экологических маршрутов для пеших прогулок и электротранспорта. Также акселератор предложил участникам разработать новую комплексную технологию по решению проблемы бесплатного проезда и повышению количества оплат среди пассажиров наземного транспорта. В рамках испытания от Министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области участникам предстоит разработать социальный маркетплейс помощи воспитанникам детских домов. А кейс от Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики нацелен на разработку калькулятора бедности на территории Республики.

Общий призовой фонд хакатона – 4,5 миллиона рублей. После победы в тематическом хакатоне команды выйдут в финал, где решат задачи от государственных учреждений и компаний. Лучшие проекты будут внедрены и реализованы.

Также в рамках открытия хакатона состоялась дискуссия "Влияние цифровых технологий на качество жизни современного общества. Эксперты обсудили такие актуальные темы, как понятие качества жизни, ИТ-продукты, повышающие качество жизни, тенденции изменения общественного устройства в будущем при дальнейшем развитии цифровизации и многие другие.