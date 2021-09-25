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В горах в Карачаево-Черкессии спасли потерявшегося 82-летнего туриста

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали 82-летнего туриста из Санкт-Петербурга с хребта Федосеева в Карачаево-Черкессии.

Как рассказали журналистам в пресс-службе МЧС РФ, 16 сентября мужчина 1939 года рождения из Петербурга вышел на туристический маршрут в поселке Архыз для восхождения на хребет Абишира-Ахуба. В назначенное время, 23 сентября, он не вышел на связь с родными.

В МЧС отметили, что мужчина отправился в горы один и не регистрировался.

На поиски туриста по маршруту вышли две группы спасателей Архызского поисково-спасательного подразделения, которые, "обследовав предполагаемые участки поисков, обнаружили мужчину на перевале Федосеева".

Как добавили в пресс-службе, "сотрудники МЧС России напоили пострадавшего горячим чаем, после чего успешно эвакуировали в поселок Архыз и передали медицинским работникам".

Проведение поисковых работ осложнялось снегом и сильным ветром.

Карачаево-Черкессия Архыз

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