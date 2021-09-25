Путин проведет личные встречи с лидерами прошедших в Думу партий в октябре

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В течение октября президент России Владимир Путин проведет личные встречи с руководителями партий, прошедших в Госдуму, заявил руководитель кремлевской администрации Антон Вайно.

"Такие встречи запланированы в течение октября месяца со всеми руководителями партий индивидуально", - сказал он в субботу в ходе онлайн-встречи главы государства с руководителями партий, прошедших в Госдуму нового созыва.

О личной встрече Путина попросил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.