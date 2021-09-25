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Хроника последних дней СССР

Новым сенатором от правительства Тверской области стала ректор ТвГУ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Тверской Игорь Руденя подписал постановление о наделении полномочиями сенатора РФ от правительства Тверской области на срок полномочий главы региона ректора Тверского государственного университета (ТвГУ) Людмилу Скаковскую, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Людмила Николаевна Скаковская готовит поколение новых специалистов в экономике и других сферах, она обладает колоссальными знаниями и опытом", - отметил Игорь Руденя после того, как выдвинул ее кандидатуру в сенаторы РФ от региональной исполнительной власти.

В пресс-службе отметили, что Скаковская - доктор филологических наук, заведующая кафедрой международных отношений ТвГУ. Стаж ее научно-педагогической деятельности составляет 21 год.

На сайте ТвГУ отмечается, что Скаковская является членом Общественной палаты при губернаторе Тверской области и Общественной палаты при главе города Твери.

Тверская область ТвГУ Людмила Скаковская

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