Четвертый энергоблок Калининской АЭС остановлен автоматикой
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Четвертый энергоблок Калининской АЭС остановлен автоматикой в воскресенье, сообщает Росэнергоатом.
Отключение произошло в 10:01 по Москве. "Причины срабатывания автоматики выясняются. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время в работе находятся три энергоблока Калининской АЭС.
Радиационный фон в районе атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
Калининская АЭС является филиалом AO "Концерн Росэнергоатом".
Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе.
В составе Калининской атомной станции - четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 000 МВт каждый.