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Четвертый энергоблок Калининской АЭС остановлен автоматикой

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Четвертый энергоблок Калининской АЭС остановлен автоматикой в воскресенье, сообщает Росэнергоатом.

Отключение произошло в 10:01 по Москве. "Причины срабатывания автоматики выясняются. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Калининской АЭС.

Радиационный фон в районе атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС является филиалом AO "Концерн Росэнергоатом".

Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе.

В составе Калининской атомной станции - четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 000 МВт каждый.

Калининская АЭС Росэнергоатом

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