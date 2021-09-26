Четвертый энергоблок Калининской АЭС остановлен автоматикой

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Четвертый энергоблок Калининской АЭС остановлен автоматикой в воскресенье, сообщает Росэнергоатом.

Отключение произошло в 10:01 по Москве. "Причины срабатывания автоматики выясняются. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Калининской АЭС.

Радиационный фон в районе атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.