Свыше 100 населенных пунктов в Дагестане остались без света из-за аварий

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают электроснабжение в нескольких районах Дагестана, прерванное в результате аварий на линиях электропередач, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике в воскресенье.

Как отмечается, аварийные отключения энергоснабжения произошли в Бежтинском участке (девять населенных пунктов), Тляратинском (17), Шамильском (12), Цунтинском (46), Магарамкентском (три), Цумадинском (четыре), Табасаранском (один), Кизлярском (два), Ахвахском (два), Дахадаевском (восемь), Дербентском (четыре), Сергокалинском (три) районах.

По данным ведомства, ведутся аварийно-восстановительные работы.