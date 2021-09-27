Частный вертолет на Камчатке завалился на бок при посадке

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Частный вертолет "Sud-Aviation Gazelle" на Камчатке при посадке завалился на бок, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет, сообщает в понедельник главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Инцидент произошел днем 27 сентября (местного времени) в районе 23 километра трассы Елизово-Паратунка в Елизовском районе. Спасатели следуют к месту происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент посадки под шасси вертолета ушел грунт, в результате чего воздушное судно опрокинулось на бок.

"Информация уточняется", - сказано в сообщении.