Рубль утром слегка подрастает к доллару и евро на фоне роста нефти

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной на фоне уверенного роста нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,65 - 72,82 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,685 руб./$1 (-3,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 85,2075 руб./EUR1 (-2,25 копейки к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,08 копеек к уровню закрытия 24 сентября, до 78,32 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,31 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 47,48 копеек ниже официального курса.

Доллар при этом оказался на 32,31 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 47,48 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно растет к доллару и евро на старте торгов 27 сентября на фоне продолжающегося роста нефтяных котировок. Поддержку нацвалюте также оказывает позитивная динамика на мировых рынках капитала.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $79,02 за баррель, что на 1,19% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $74,91 за баррель, что на 1,26% выше уровня на закрытие рынка 24 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,07%, китайский CSI300 - на 0,25%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,37%.

Фондовые индексы США по итогам торгов в пятницу изменились слабо и разнонаправленно, завершив неделю в небольшом плюсе. Dow Jones Industrial Average прибавил за неделю 0,6%, S&P 500 - 0,5%, Nasdaq Composite - менее 0,1%.

Давление на американский рынок акций по-прежнему оказывают сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок из-за пандемии, а также все еще не решенный законодателями вопрос лимита госдолга. При этом поддержку рынку оказали итоги прошедшего на прошлой неделе заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшие, что руководители американского ЦБ довольно оптимистично оценивают перспективы экономики США.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что американский рынок жилья остается оживленным, несмотря на рост цен на недвижимость. Продажи новых домов в США в августе увеличились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 740 тысяч в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в июле было реализовано 729 тысяч домов (рост на 6,4% за месяц), тогда как ранее было назван показатель в 708 тысяч (повышение на 1%). Аналитики в среднем ожидали повышения продаж в прошлом месяце на 0,8% с объявленного ранее июльского уровня - до 714 тысяч.