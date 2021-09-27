Поиск
Хроника последних дней СССР

В Якутии создадут парк ледникового периода с аттракционами

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Якутии разрабатывается проект создания парка ледникового периода, в котором будет научный полигон и аттракционы, сообщила пресс-служба Министерства предпринимательства республики.

Руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберт Протопопов предложил министерству создать такой парк для научных исследований. Глава ведомства Ирина Высоких, в свою очередь, предложила "с учетом современных тенденций" объединить научный полигон с детским развлекательным парком с аттракционами.

По словам министра, туристам сейчас интересно участвовать в раскопках, палеонтологических экспедициях изучать мамонтов и научные работы, "поэтому необходимы новые турпродукты и проекты, которые привлекут внимание туристского сообщества к палеотуризму, исследовательской и экспедиционной деятельности в частности".

Предполагается, что парк будет разделен на две части. Одна из них будет научным полигоном, на котором будут реконструированы ландшафты позднего плейстоцена.

"Вторая часть - это тематический парк развлечений, где взрослые и дети смогут перенестись в период позднего плейстоцена, в том числе с животными того периода (мамонтами, шерстистыми носорогами, пещерными львами), поучаствовать в интерактивных играх, покататься на аттракционах", - уточняется в сообщении.

Якутия Минпред Альберт Протопопов Ирина Высоких

Новости

На Камчатке обнаружили останки всех пятерых членов экипажа разбившегося Ка-27

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту отравления детей в Таганроге

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту отравления детей в Таганроге

Что произошло за день: воскресенье, 26 сентября

Спасатели спустили тела троих погибших альпинистов с Эльбруса

Истребители Су-35 сопроводили самолет ВВС США над Тихим океаном

Российская прокуратура начала проверку после ЧП с сухогрузами в Босфоре

Российская прокуратура начала проверку после ЧП с сухогрузами в Босфоре

Песков назвал контакты Путина и Зеленского пока невозможными из-за позиции Киева

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено почти 22,5 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено почти 22,5 тыс. новых случаев COVID-19

Пилоты разбившегося под Хабаровском Ан-26 от усталости могли ошибиться при развороте

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');