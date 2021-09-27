В Якутии создадут парк ледникового периода с аттракционами

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Якутии разрабатывается проект создания парка ледникового периода, в котором будет научный полигон и аттракционы, сообщила пресс-служба Министерства предпринимательства республики.

Руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберт Протопопов предложил министерству создать такой парк для научных исследований. Глава ведомства Ирина Высоких, в свою очередь, предложила "с учетом современных тенденций" объединить научный полигон с детским развлекательным парком с аттракционами.

По словам министра, туристам сейчас интересно участвовать в раскопках, палеонтологических экспедициях изучать мамонтов и научные работы, "поэтому необходимы новые турпродукты и проекты, которые привлекут внимание туристского сообщества к палеотуризму, исследовательской и экспедиционной деятельности в частности".

Предполагается, что парк будет разделен на две части. Одна из них будет научным полигоном, на котором будут реконструированы ландшафты позднего плейстоцена.

"Вторая часть - это тематический парк развлечений, где взрослые и дети смогут перенестись в период позднего плейстоцена, в том числе с животными того периода (мамонтами, шерстистыми носорогами, пещерными львами), поучаствовать в интерактивных играх, покататься на аттракционах", - уточняется в сообщении.