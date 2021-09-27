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Хроника последних дней СССР

Иркутские власти начали охоту на черных лесорубов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Иркутской области Министерство лесного комплекса объявило, что вместе с полицией начало операцию "Посейдон" по выявлению перевозки по рекам незаконно заготовленной древесины.

Участники операции будут на определенных маршрутах проверять водный транспорт и выяснять происхождение леса.

Операция будет продолжаться до 6 октября.

Иркутская область - лидер по заготовке древесины в России. Лес с места заготовки вывозят автотранспортом и железной дорогой, а также баржами по Ангаре.

Иркутская область МВД Ангара

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