Суд взыскал 90 тысяч рублей с хозяйки питбуля, покусавшего ребенка

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Новосибирске Калининский суд по иску прокурора района взыскал 90 тысяч рублей с хозяйки питбультерьера в пользу мальчика, которого собака искусала, сообщило областное надзорное ведомство.

Прокуратура установила, что 16 марта 2021 года собака напала на 9-летнего мальчика в подъезде и сильно его покусала. Прокурор счел, что в этом виновата хозяйка собаки, которая не соблюдала правила безопасного выгула и не надела на животное намордник.

Иск был заявлен на 300 тысяч рублей.