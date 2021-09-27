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Ракета "Протон-М" доставлена на Байконур

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Эшелон с ракетой-носителем "Протон-М" прибыл на космодром Байконур, сообщили в понедельник в госкорпорации "Роскосмос".

"Сегодня, 27 сентября 2021 года, на железнодорожную станцию Тюратам прибыл эшелон с ракетой-носителем "Протон-М", отправленный ранее из Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят осмотр эшелона для его передачи НК "Казахстанские железные дороги" и космическому центру "Южный" (филиал ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос"), затем его доставят на площадку №92 космодрома.

В феврале в материалах, опубликованных на портале госзакупок, говорилось, что ракета-носитель "Протон-М" для запуска двух спутников связи и вещания "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" планируют доставить на космодром Байконур до 1 декабря 2021 года.

Согласно документу, целью оказания услуг является подготовка к транспортировке, транспортировка и сопровождение PH "Протон-М", разгонного блока "Бриз-М" с головным обтекателем для запуска космических аппаратов "Экспресс-АМУЗ" и "Экспресс-АМУ7" на космодром Байконур и возврат железнодорожного транспорта в АО "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева".

Договоры на создание двух новых спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" были подписаны между АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") и европейской компанией Thales Alenia Space Italia в августе 2019 года.

Роскосмос Байконур Протон-М

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