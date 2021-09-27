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Ребенок лишился пальца после посещения парка львов в Крыму

СКР и прокуратура начали проверку по факту инцидента

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Крымские следователи начали проверку из-за получения травмы годовалым ребенком при посещении парка львов "Тайган", сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю в понедельник.

"22-летняя женщина (...) на территории парка львов "Тайган" поднесла ребенка вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение", - говорится в сообщении. В результате ребенок повредил руку.

Проверку по этому факту также начала прокуратура Крыма. "Будет дана оценка соблюдению требований безопасности при предоставлении услуг населению, в том числе при посещении хищных животных. Также будет дана оценка действиям родителей ребенка при исполнении ими обязанностей по воспитанию малолетнего", - отметили в пресс-службе.

Пострадавший ребенок доставлен в республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

"Ампутация пальца, состояние удовлетворительное", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Крыма.

Комментарием представителей парка "Тайган" агентство пока не располагает.

"Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов, тигров, жирафов и других зверей. Его основал бизнесмен Олег Зубков в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма.

Крым СКР Тайган

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