Охрана задержала вооруженного новосибирца, готового открыть стрельбу в кафе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники охранного предприятия "Агентство Безопасности "Гвардия" обезоружили жителя Новосибирска, пришедшего в кафе с карабином, сообщает пресс-служба компании.

Инцидент произошел в субботу в 23:10 по местному времени в кафе на ул.Кирова, где супружеская пара отказывалась оплачивать счет на 1,5 тыс. рублей. Так супруги отреагировали на то, что персонал не стал готовить порцию жареного картофеля, так как кухня в столь позднее время была закрыта.

Прибывший на место экипаж группы быстрого реагирования задержал женщину, проявлявшую агрессию в отношении сотрудников заведения, ее супруг к этому моменту покинул кафе.

"Вернулся в кафе он уже вооруженный карабином "Сайга" и прокричал: "Кто попытается выйти из кафе - пристрелю!" Находившийся ближе всего к мужчине боец ГБР обезоружил нападавшего. Карабин оказался заряжен боевыми патронами и приготовлен к стрельбе - патрон был дослан в патронник", - говорится в сообщении.

Как позже сообщил сам задержанный, он родился в 1969 году, живет в соседнем с кафе доме и работает доставщиком готовой еды из ресторана.

Супружеская пара попала в полицию, оружие у них забрали.