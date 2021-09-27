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В Екатеринбурге пока не будут обесточивать общественный транспорт из-за долга в 138 млн руб.

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - АО "Екатеринбургэнергосбыт" (дочерняя компания "МРСК Урала") приняло решение не вводить в сентябре полное ограничение режима потребления электроэнергии для объектов ЕМУП "Гортранс" из-за долгов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "МРСК Урала".

Ранее сообщалось, что долг "Гортранса" за электроэнергию образовался с марта по август 2021 года, он уже превысил 138 млн рублей. Поставщик электроэнергии планировал обесточить общественный транспорт Екатеринбурга с 28 сентября.

"АО "Екатеринбургэнергосбыт" надеется на конструктивное решение вопроса погашения дебиторской задолженности ЕМУП "Гортранс" и приняло решение в сентябре не вводить ограничение режима потребления объектов муниципального предприятия", - уточнили агентству в "МРСК Урала". Решение принято по итогам совещания в городской прокуратуре.

АО "Екатеринбургэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории муниципального образования город Екатеринбург. Компания имеет статус субъекта оптового рынка электроэнергии. Основной вид деятельности - реализация электрической энергии (мощности) потребителям и сетевым организациям для компенсации потерь и покупка в этих целях электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках.

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Городской транспорт" обслуживает все трамвайные и троллейбусные, а также частично автобусные маршруты.

Екатеринбургэнергосбыт Екатеринбург

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