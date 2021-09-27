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Уголовное дело возбудили после сброса отходов производства в реку в Рязани

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту загрязнения реки Быстрицы в микрорайоне Недостоево Рязани. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В июне 2021 года в ручей, который является притоком Быстрицы, через систему ливнево-дренажной канализации сбрасывались жидкие отходы, образующиеся при производстве мясокостной муки.

В результате загрязнения ущерб, причиненный водным объектам, составил более 43 млн рублей, отмечает пресс-служба.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод).

Проверка была организована по сообщениям в соцсетях и СМИ о загрязнении реки.

Рязань

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