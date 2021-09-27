Уголовное дело возбудили после сброса отходов производства в реку в Рязани
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту загрязнения реки Быстрицы в микрорайоне Недостоево Рязани. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
В июне 2021 года в ручей, который является притоком Быстрицы, через систему ливнево-дренажной канализации сбрасывались жидкие отходы, образующиеся при производстве мясокостной муки.
В результате загрязнения ущерб, причиненный водным объектам, составил более 43 млн рублей, отмечает пресс-служба.
Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод).
Проверка была организована по сообщениям в соцсетях и СМИ о загрязнении реки.