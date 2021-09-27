Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Многодетному отцу из Уфы, насиловавшему 16-летнюю дочь, снизили срок заключения

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Башкирии смягчила наказание по делу об изнасиловании многодетным отцом Рашидом Гарифуллиным своей несовершеннолетней дочери, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

27 сентября Верховный суд Башкирии изменил приговор районного суда, смягчив назначенное Гарифуллину наказание с пяти лет до 4 лет и 10 месяцев колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Ранее Советский суд Уфы установил, что мужчина, воспитывающий четверых несовершеннолетних детей, в период с августа по сентябрь 2019 года по ночам неоднократно насиловал свою 16-летнюю дочь, угрожая ей физической расправой.

Районный суд назначил ему наказание в виде пяти лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Осужденный, потерпевшая и их представители обжаловали этот приговор.

Башкирия Уфа Рашид Гарифуллин

Новости

НПО "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами" признана нежелательной в РФ

Мэр Волгограда сложил полномочия в связи с избранием в Госдуму

Организатор восхождения на Эльбрус, где погибли люди, написал явку с повинной

Организатор восхождения на Эльбрус, где погибли люди, написал явку с повинной

Росгидромет пообещал зиму 2021-22 гг. на большей части РФ в пределах нормы

Росгидромет пообещал зиму 2021-22 гг. на большей части РФ в пределах нормы

Суд Петербурга оставил без изменений приговор историку Соколову

Лидеры списка "Единой России" возглавят комиссии партии

Лидеры списка "Единой России" возглавят комиссии партии

Источник узнал, что у спикера новой Думы будет более 10 замов

Источник узнал, что у спикера новой Думы будет более 10 замов

Явлинский попал в больницу из-за проблем с сердцем

Путин и Эрдоган встретятся лично

Путин и Эрдоган встретятся лично

Садоводы Кубани предложили ввести квоты на импорт яблок и слив

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');