Многодетному отцу из Уфы, насиловавшему 16-летнюю дочь, снизили срок заключения

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Башкирии смягчила наказание по делу об изнасиловании многодетным отцом Рашидом Гарифуллиным своей несовершеннолетней дочери, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

27 сентября Верховный суд Башкирии изменил приговор районного суда, смягчив назначенное Гарифуллину наказание с пяти лет до 4 лет и 10 месяцев колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Ранее Советский суд Уфы установил, что мужчина, воспитывающий четверых несовершеннолетних детей, в период с августа по сентябрь 2019 года по ночам неоднократно насиловал свою 16-летнюю дочь, угрожая ей физической расправой.

Районный суд назначил ему наказание в виде пяти лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Осужденный, потерпевшая и их представители обжаловали этот приговор.