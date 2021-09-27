Петербургских экс-росгвардейцев отправили в колонию по делу о вымогательстве

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывших сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Александра Бойкова и Никиты Лаврентьева. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в понедельник.

Первого приговорили к шести годам, второго – к четырем годам колонии общего режима с лишением каждого права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года.

Экс-росгвардейцев обвиняли по нескольким эпизодам часть 5 статьи 290 (вымогательство взятки), по части 1 и части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий, в том числе с применением насилия), а также по части 2 статьи 228 (хранение наркотиков).

Суд оправдал Бойкова и Лаврентьева по ряду эпизодов, по статье о хранении наркотиков – за непричастностью, за обоими признали право на реабилитацию. По части 3 статьи 286 их признали виновными, а их действия по статье 290 суд переквалифицировал на часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Суд установил, что 27 апреля 2019 года Лаврентьев и Бойков, будучи полицейскими, незаконно задержали гражданина на Новочеркасском проспекте, посадили его в служебную машину. Затем Бойков начал оказывать давление на задержанного, требуя 30 тыс. рублей за непривлечение к ответственности, угрожал, что медицинское освидетельствование обязательно покажет опьянение.

Потерпевший перевел соучастникам 5 тыс. рублей. Затем фигуранты доставили его в 52-й отдел полиции, где Бойков составил ложный рапорт, в результате чего задержанного оштрафовали на 500 рублей.

"Также соучастниками был совершен ряд аналогичных преступлений, они взяли взятку еще у пятерых потерпевших (...). Также они хранили в служебном автомобиле Lada Granta два запаянных свертка из прозрачного бесцветного полимерного материала, содержащих метамфетамин общей массой 9,89 грамма, вплоть до момента их задержания 16 июля 2019 года", - говорится в пресс-релизе.

Бойков и Лаврентьев были задержаны в июле 2019 года. По версии следствия, Бойков, работавший старшим полицейским вневедомственной охраны, и полицейский водитель Лаврентьев 16 июля у одного из домов по проспекту Металлистов создали видимость изъятия у 16-летнего подростка наркотиков и пригрозили уголовным преследованием. За "бездействие" они потребовали 300 тыс. рублей взятки. Часть вымогаемой суммы в размере 140 тыс. рублей фигуранты получили, после чего их задержали на месте преступления.

Всего им было инкриминировано шесть эпизодов получения взяток, три эпизода превышения полномочий и незаконное хранение наркотиков.

Прокурор запрашивал для каждого из них по 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 2 млн рублей. Защита просила о переквалификации на статью о мошенничестве.