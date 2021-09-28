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Три ребенка погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Трое детей погибли во время пожара в жилом доме в селе Ольгино Безенчукского района Самарской области, эвакуировано более 20 человек, сообщает во вторник сайт Главного управления МЧС по региону.

По данным ГУ МЧС, сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в населенном пункте Ольгино поступило в 0:16. Пожар ликвидирован, из дома эвакуированы 24 человека.

"В результате пожара погибли 3 ребенка (девочки 2020 года рождения и 2014 года рождения, мальчик 2018 года рождения). Для ликвидации пожара привлечены 36 человек, 14 ед. техники, в том числе от МЧС России 8 человек, 3 ед. техники", - говорится в сообщении.

Самарская область

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