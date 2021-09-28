Туман задержал прибытие нескольких авиарейсов в новосибирский аэропорт

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Прилет нескольких рейсов в Новосибирск задерживается во вторник утром из-за сильного тумана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево.

"По метеоусловиям (туман) воздушные суда уходят на запасные аэродромы", - сказали в пресс-службе.

В частности, задерживаются рейсы NN 6541 из Санкт-Петербурга, 2937 (Сочи - Новосибирск), 311 (Сочи - Новосибирск), 1890 (Анталия - Новосибирск), сказали в пресс-службе. Онлайн-табло аэропорта сообщает о задержках еще нескольких рейсов - из Владивостока, Иркутска, Симферополя, Москвы.