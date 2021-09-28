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Суд в Приамурье изъял "нетрудовые доходы" бывшего замглавы города Свободного

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Часть имущества бывшего заместителя главы администрации города Свободный Амурской области, подозреваемого в коррупционных преступлениях, по решению суда перейдет в собственность государства, сообщает региональная прокуратура.

"Свободненский городской суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя главы администрации города Свободного (...) на сумму около 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Оценивалось не только имущество, оформленное лично на бывшего чиновника, но и то, которое он оформил на других граждан. Основной принцип - отсутствие сведений, подтверждающих приобретение на законные доходы.

Как сообщалось, прокуратура в ходе проверки выявила явное несоответствие расходов чиновника полученным им законным доходам. Единственным официальным доходом бывшего чиновника с 2010 по 2017 год и с 2018 по 2019 год являлась заработная плата. До поступления на муниципальную службу ни бывший заместитель главы администрации города, ни члены его семьи высокооплачиваемой работы, накоплений и дорогостоящего имущества не имели. По оценке прокуратуры, чиновник обогатился, в том числе, за счет имущества, которое ранее находилось в муниципальной собственности города.

По материалам УФСБ России по Амурской области в отношении экс-чиновника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 5 ст. 291 (дача взятки) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Дело находится в суде.

Амурская область

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