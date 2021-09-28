Иркутский губернатор заявил, что вопрос строительства ОЭЗ "Ворота Байкала" сдвинулся с места

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Государственные инвестиции в развитие туристской особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ворота Байкала" составят 4,4 млрд рублей, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в интервью "Интерфаксу".

"В рамках проекта ОЭЗ планируется направить 4,4 млрд рублей из федерального и областного бюджетов, а также привлечь более 6 млрд рублей частных инвестиций", - сказал Кобзев.

По его словам, власти, наконец, сдвинулись с места в вопросе создания инфраструктуры для ОЭЗ. Сейчас на ее территории идет строительство улично-дорожной сети, сети электроснабжения, водопровода и бытовой канализации, завершаются работы по устройству ливневой канализации. К 2025 году, по словам губернатора, должно быть проведено благоустройство береговой линии и построен санаторно-курортный комплекс, который будет состоять не только из гостевых домов, но и СПА-комплексов, бассейнов, спортивных сооружений.

Кобзев добавил, что с весны этого года Корпорация развития Иркутской области начала формировать пул инвесторов.

"В этом году мы точно увеличим число резидентов ОЭЗ "Ворота Байкала". К восьми уже зарегистрированным с планируемым объемом инвестиций 2,4 млрд рублей добавятся еще минимум три резидента", - отметил губернатор.

Комментируя в целом развитие индустрии гостеприимства в Иркутской области, Кобзев отметил, что власти сейчас рассматривают поселок Тальцы как центр притяжения туристов.

"Одну из основных площадок для развития индустрии гостеприимства мы с Туризм.РФ видим в поселке Тальцы - как альтернативе Листвянке (ближайший к Иркутску поселок на берегу Байкала - ИФ). В Тальцах сейчас действует этнографический музей под открытым небом, где собраны уникальные памятники деревянного зодчества со всей Иркутской области и есть дополнительная территория под развитие проекта. А Иркутское водохранилище, на берегу которого находятся Тальцы - это, по сути, тот же Байкал", - сказал Кобзев.

Как сообщалось, проект ОЭЗ "Ворота Байкала" существует с 2007 года, однако до сих пор не был реализован. Основной площадкой для развития туризма сейчас считается Байкальск.

Полный текст интервью Кобзева опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Сибирь".