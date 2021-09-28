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Трое детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в Дагестане

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Газ взорвался в пристройке к частному дому в Махачкале (Дагестан), пострадали пять человек, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Повреждена частично кровля пристройки и выбиты межкомнатные двери. Здание газифицировано. По предварительной информации, пострадало 5 человек (из них 3 дети). Состояние пострадавших среднее, доставлены в районную больницу. Причина происшествия устанавливается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва газа пожара не произошло. Несущие конструкции здания не нарушены.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси в пристройке к частному жилому дому без последующего горения в пос. Новый Хушет Махачкалы по ул. Кайтуева 19.",- сказали в ведомстве.

Дагестан Махачкала МЧС РФ

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