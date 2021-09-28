ВТБ сообщил о всплеске звонков от мошенников клиентам банка

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Мошенники после окончания сезона отпусков активизировались: число обращений клиентов ВТБ в контакт-центр по поводу звонков злоумышленников в сентябре выросло по сравнению с началом года почти в 1,5 раза (рост по сравнению с сентябрем 2020 года на 70%), говорится в сообщении кредитной организации.

"Тренд на рост активности мошенников начался еще летом, но после окончания сезона отпусков злоумышленники резко активизировались. По данным опроса клиентов, только каждый пятый пользователь сообщает в банк, что лично столкнулся с действиями мошенников. В сентябре число таких сообщений кратно выросло. Сегодня более 90% попыток обмана клиентов по-прежнему основаны на методах социальной инженерии и фишинга", - отметила руководитель департамента клиентского обслуживания, вице-президент ВТБ Ольга Цегельная.

ВТБ призывает клиентов никогда не передавать третьим лицам свои персональные данные и предупреждать банк о подобных звонках.

Банк с начала 2021 года предотвратил хищение средств клиентов на сумму около 12 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, отмечает кредитная организация. ВТБ за этот период отразил 700 тыс. атак злоумышленников, защитив около 65 тыс. клиентов - физических лиц.