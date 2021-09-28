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Двух жителей Приморья осудят за убийство шестерых человек 16 лет назад

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель прокурора Приморья утвердил обвинительное заключение по делу об убийстве 16 лет назад шестерых человек, в том числе двоих детей, сообщает краевая прокуратура.

Двоих жителей Артема обвиняют по пунктам "а, в, ж, к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, заведомо для виновных находящихся в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление).

Преступление было совершено в июле 2005 года, когда двое местных жителей были в гостях у своих знакомых в Артеме. Во время застолья произошла ссора, в ходе которой была убита женщина. Чтобы скрыть следы, злоумышленники с помощью ножа и топора убили всех, кто находился в доме, – еще пятерых человек, в том числе двоих спящих детей 1995 и 1993 года рождения.

Обвиняемые долгое время скрывали свою причастность к убийству, обеспечили себе ложное алиби, а потому были вне подозрений. Однако спустя 15 лет сотрудники правоохранительных органов выяснили все детали произошедшего.

Копии обвинительных заключений вручат обвиняемым. После этого дело направят в Артемовский городской суд.

Приморский край Приморье

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