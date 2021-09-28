Ученые обновят данные по содержанию плутония в донных осадках и биоте Енисея

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Сибирские ученые измерили содержание радиоактивного плутония в биоте и донных осадках реки Енисей. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН.

"Наиболее сильное увеличение содержания плутония в ответ на повышение его сброса в реку зарегистрировано в водных растениях. Водный мох является самым лучшим индикатором возросшего загрязнения. Рост количества плутония наблюдался также в рачках, личинках ручейников и донных отложениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что плутоний и другие трансурановые элементы стали попадать в Енисей после начала производства оружейного плутония на Горно-химическом комбинате (ГХК) в Железногорске в 1958 году.

Трансурановые элементы высокотоксичны для биоты из-за испускаемого при их распаде альфа-излучения.

"В связи с недавно начавшимся производством ядерного топлива для реакторов на быстрых нейтронах и планируемым увеличением объемов производства и переработки ядерного топлива на ГХК возникла необходимость обновить данные по оценке количества и путей распространения плутония в реке", - говорится в сообщении.

Установлено, что концентрации элемента в видах водных организмов значительно различались, однако во времени изменялись синхронно во всех образцах.

"Так, резкое повышение содержания плутония было зафиксировано во всех пробах биоты Енисея в 2018 году. Также в период проведенного исследования зарегистрировано изменение соотношения изотопов плутония в биоте, что свидетельствует о качественном изменении технологического процесса, в результате которого образовался плутоний", - отмечает пресс-служба.

Повышение было связано с увеличением контролируемых сбросов плутония, которые, согласно общедоступным отчетам Росгидромета "Тайфун", возросли в три раза по сравнению с предыдущим годом.

Водяной мох как биоиндикатор сбросов

Исследователи собирали в Енисее рядом с местом сброса радиоактивных веществ донных животных и водные растения с 2008 по 2019 год, чтобы оценить с их помощью содержание биологически доступных техногенных радионуклидов в реке.

Для своего исследования ученые выбрали виды, которые по-разному накапливают радионуклиды в биомассе: водный мох фонтиналис Fontinalis antipyretica и высшее водное растение рдест блестящий Potamogeton lucens накапливают радионуклиды, поглощая их поверхностью листьев и стеблей из воды, рачки-бокоплавы Eulimnogammarus viridis и Palaseopsis cancelloides получают его с пищей - микроскопическими водорослями.

Личинки ручейников Apatania crymophila получают радионуклиды из пищи, а также они строят свои домики из частиц радиоактивных донных осадков.

Наиболее сильно из всех выбранных живых объектов, с точки зрения увеличения содержания плутония в биомассе, на резкое увеличение сбросов в 2018 году отреагировал водяной мох. Ученые сделали заключение, что этот вид лучше всего подходит на роль биоиндикатора сбросов.

Передача радионуклидов по пищевой цепи

Исследователи отмечают, что донные организмы, содержащие в себе плутоний, служат пищей речных рыб и могут рассматриваться как потенциальный источник плутония для них. Например, радионуклид может передаться по пищевой цепи к хариусу, налиму и другим видам, для которых рачки-бокоплавы и другие представители зообентоса составляют значительную часть рациона.

В то же время, ученые подчеркивают, что речь идет об очень низких концентрациях плутония.

"Однако, учитывая его долгий период распада, радиотоксичность для биоты, способность накапливаться в костях и печени животных, длительность периода его биологического выведения из организма человека, имеет смысл наблюдать за его содержанием в окружающей среде и, возможно, начинать продумывать сценарии распространения плутония в экосистеме, прогнозировать пути его биологического переноса и способы реабилитации загрязненной окружающей среды", - считает автор исследования, старший научный сотрудник Института биофизики Красноярского научного центра Татьяна Зотина.