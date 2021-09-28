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В Кремле не знают о строительстве Китаем ракетно-пусковых шахт на границе с РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле нет информации о том, что Китай на границе с Россией строит ракетно-пусковые шахты.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ходе общения с прессой во вторник попросили прокомментировать заявление научного руководителя Института США и Канады Сергея Рогова о том, что Китай строит большое количество ракетно-пусковых шахт, часть из которых будет находиться на границе с Россией.

"Вы знаете, я бы не хотел комментировать высказывание и заявление Рогова, я не являюсь его пресс-секретарем", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, знают ли в Кремле о строительстве таких шахт, он сказал: "Нет, не знаем".

Дмитрий Песков Китай Сергей Рогов

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