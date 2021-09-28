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Матвиенко хочет добиться, чтобы в Совфеде было равное количество мужчин и женщин

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко хочет добиться того, чтобы в верхней палате парламента было равное количество мужчин и женщин.

"У нас, могу точно сказать, я пришла (в Совет Федерации - ИФ) - было 13%, а сейчас мы выйдем на 25% - количество женщин в Совете Федерации. И это только начало. Мы все равно добьемся, что называется, 50 на 50. Чтобы это было отражением и структуры общества нашего, а не просто кто-то нам делал одолжение и какие-то поблажки", - сказала Матвиенко на встрече с выпускницами второго потока образовательной программы "Женщина-лидер".

По ее мнению, нужно, чтобы было больше женщин на всех уровнях власти.

"Вот сейчас прошла выборная компания, мы проанализируем внимательно, а сколько от каждой партии женщин в Государственной думе", - сказала спикер.

Валентина Матвиенко Совфед

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