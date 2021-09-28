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Жители Казани вызвали полицию из-за отловщиков собак, приняв их за бандитов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Казани горожане пожаловались в полицию на появление подозрительных мужчин с оружием рядом с детским садиком в Московском районе, сообщили в городском главке МВД.

Сообщения об этих незнакомцах появились и в соцсетях. Издание "Бизнес Online" со ссылкой на родителей сообщило, что утром мужчина в камуфляже пытался пройти на территорию сада №366.

Полицейские провели проверку и выяснили, что рядом с детским садом "работали сотрудники службы отлова собак, у них при себе было духовая трубка для отлова собак, визуально схожая с ружьем, которое стреляет дротиками со снотворным".

Казань МВД

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