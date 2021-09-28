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Обвиняемый в убийстве житель Тувы неделю скрывался в лесу от следствия

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали скрывавшегося в лесу 28-летнего жителя Монгун-Тайгинского района Тувы, которого подозревали в убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.

"Молодой человек, ранее судимый за аналогичное преступление, подался в бега и скрывался в глухой тайге. Для поисков бойцы применили квадрокоптер, а также тепловизионные бинокли и оптику ночного видения. Несмотря на все ухищрения и маскировку, злоумышленнику не удалось скрыться", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе республиканского управления Росгвардии "Интерфаксу" уточнили, что мужчина для маскировки прикапывался грунтом и накрывался тканью, по цвету напоминающей траву с землей.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СКР по Туве сообщает, что мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, он в селе Мугур-Аксы в ходе пьяной ссоры убил ножом знакомого, после чего скрылся.

В пресс-службе агентству добавили, что мужчина скрывался в лесу примерно неделю и, предположительно, мог посещать чабанскую стоянку. В настоящее время обвиняемого уже арестовали.

Росгвардия Тува СКР

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