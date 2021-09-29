АПРК "Омск" и крейсер "Варяг" запустили крылатые ракеты на учениях в Тихом океане

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Атомный подводный ракетный крейсер "Омск" и крейсер "Варяг" в ходе учения у побережья Камчатки провели пуски крылатых ракет по мишени на расстоянии свыше 450 км, сообщает в среду пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В рамках учения Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" произвел пуск крылатой ракеты "Вулкан", а экипаж АПРК "Омск" из подводного положения выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Гранит"", - говорится в сообщении.

По данным объективного контроля обе ракеты успешно поразили мишень, расположенную на расстоянии свыше 450 километров, проинформировали в пресс-службе.

"Безопасность выполнения боевого упражнения и закрытие района проведения стрельб обеспечивали 12 кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота", - сообщили в ТОФ.

Для объективного контроля результатов выполнения стрельбы привлекались самолеты морской авиации и беспилотные летательные аппараты, отмечается в сообщении.