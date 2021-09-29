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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Свыше 80% россиян не верят в возможность ядерного конфликта в скором будущем

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян (86%) уверены, что в ближайшем будущем вооруженный конфликт с применением ядерного оружия ожидать не следует, свидетельствуют распространенные в среду данные опроса ВЦИОМ.

При этом, по данным исследования, почти каждый третий россиянин (30%) считает, что обострение конфликтов до такого уровня невозможно, а больше половины сограждан (56%) считают это крайне маловероятным.

В то же время, согласно результатам опроса, практически три четверти респондентов (71%) убеждены, что России следует сохранять имеющийся ядерный потенциал.

Что касается перспектив на ближайшие три-пять лет, то больше половины россиян (58%) не сомневаются в необходимости сохранения ядерного потенциала в нынешнем объеме, 15% респондентов или почти каждый седьмой уверены, что его следует увеличить, а в пользу сокращения высказывается каждый десятый (10%), отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, 40% россиян считают, что в долгосрочной перспективе (26-30 лет) РФ нужно сохранить имеющийся ядерный потенциал, 17% респондентов полагают, что его необходимо увеличить, в целесообразности его сокращения уверены 13% участников опроса.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 4 сентября среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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