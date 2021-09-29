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Найдено тело подростка, пропавшего в прошлом году в Тверской области

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Тело 17-летнего подростка, пропавшего в ноябре прошлого года в Тверской области, обнаружено в лесу.

Как сообщает СУ СКР по региону, останки удалось обнаружить с вертолета. Обстоятельства смерти устанавливаются.

Молодой человек 2004 года рождения, проживавший в городе Осташково, в ночь на 22 ноября 2020 года находился у своих знакомых в деревне Рогожа, ушел оттуда пешком в направлении дома и пропал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство".

Тверская область

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