Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии в страну

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Китай обратился в ПАО "Интер РАО" с просьбой увеличить поставки электроэнергии в страну в связи с ее дефицитом в северных провинциях, сказал "Интерфаксу" представитель компании.

"В настоящее время мы завершаем обсуждение технической возможности существенного роста поставок - объемы будут определены в почасовом режиме в зависимости от спроса. При этом обращаем внимание на то, что рост поставок в Китай приводит к снижению цены на электроэнергию для промышленности Дальнего Востока из-за принятых год назад особенностей регулирования маржи экспортера", - сказал он.

В 2020 г. объемы экспорта российской электроэнергии в Китай составили 3,06 млрд кВт.ч (-1,3% к 2019 г.). За первое полугодие 2021 г. поставки сократились на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,25 млрд кВт.ч.

Как пишет агентство Bloomberg, прогнозируемая холодная зима может усугубить кризис энергоснабжения в Китае. При этом электропотребление в стране увеличивается и без влияния погодных факторов - на фоне постепенного восстановления глобальной экономики от пандемии COVID-19. С января по июль этого года потребление электричества в стране было на 16% выше уровня аналогичного периода 2020 г.

Большинство китайских электростанций продают электроэнергию по установленным ценам, и некоторые производители решили сократить выработку вместо того, чтобы производить электроэнергию себе в убыток, что усугубило текущий кризис. По расчетам Bloomberg Intelligence, производителям придется поднять тарифы примерно на треть, чтобы вновь выйти на прибыльные уровни.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. Суммарная мощность электростанций "Интер РАО" на конец 2020 г. составляла 31,1 ГВт.

Основным акционером компании является "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" принадлежит 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.