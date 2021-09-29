Бывший главный пристав Томской области осужден за присвоение чужих премий

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Томска признал бывшего начальника томского управления ФССП Ивана Конгарова виновным в присвоении премий подчиненных, злоупотреблении полномочиями и приговорил его к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в среду.

"Подсудимый с января 2018 года по март 2019 года давал подчиненным указания о подготовке приказов о премировании сотрудников УФССП по Томской области с последующим получением у них необоснованно начисленных премий, которые в дальнейшем передавались ему и были использованы им на личные нужды", - говорится в сообщении.

Таким образом он присвоил более 1 млн 120 тыс. рублей, выделенных из федерального бюджета.

Кроме того, осужденный давал указание подчиненным готовить приказы о его командировках, в которые он не выезжал, а лишь отсутствовал на рабочем месте. Необоснованные начисления составили более 70 тыс. рублей, отмечается в пресс-релизе.

По материалам ФСБ в отношении Конгарова СКР возбудил уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Помимо заключения суд приговорил его к штрафу в размере 300 тыс. рублей, лишил права занимать должности на госслужбе на три года и лишил классного чина "государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса".

Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу управления ФССП России по Томской области 1 млн 12 тыс. рублей.