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В Уфе таксист после ДТП устроил поножовщину

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Уфе 42-летний водитель такси Lada Vesta задел стоявшую на улице Братьев Кадомцевых Kia Optima, в ходе разбирательства напал на водителя Kia и ударил его ножом, а затем ударил ножом одного из прохожих, которые попытались вмешаться, сообщили в управлении ГИБДД Башкирии.

Инцидент произошел 29 сентября около 23 часов вечера.

По версии ГИБДД, виновником столкновения был водитель такси. На водителя Kia Optima он напал вместе со своим пассажиром.

Водителем Kia оказался 28-летний лейтенант полиции, сотрудник городского полка ДПС, который находился не на службе и был в штатском.

Таксиста с пассажиром задержали оперативники. Задержанные оказались пьяны. Также выяснилось, что таксист ранее был суди за за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством, а его пассажир - за оборот фальшивых денег, оборот наркотиков и грабеж. По факту нападения на них завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Пострадавшие были госпитализированы.

Уфа Башкирия ГИБДД

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