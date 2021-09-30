Псковские депутаты делегировали Турчака в Совет Федерации

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак делегирован Псковским областным собранием в Совет Федерации РФ, передал корреспондент "Интерфакса".

Решение принято в ходе тайного голосования на первой сессии Псковского областного собрания VII созыва. За назначение Турчака сенатором из присутствующих 24 проголосовали 22 депутата, против - два.

Губернатор Михаил Ведерников перед голосованием попросил поддержать кандидатуру Турчака для избрания представителем в Совете Федерации. "Он не теряет связь с регионом, оказывает огромную поддержку в решении сложных и непростых вопросов", - подчеркнул глава региона.

Турчак входил в пятерку лидеров списка партии "Единая Россия" под N2 на сентябрьских выборах в Псковское областное собрание депутатов VII созыва. По итогам выборов "Единая Россия" набрала большинство голосов избирателей - 39,61%, Турчак получил мандат депутата регионального парламента.

Турчак являлся депутатом Псковского областного собрания IV и VI созыва - с марта по июль 2007 года и с октября по ноябрь 2017 года.

6 июля 2007 года его наделили полномочиями сенатора от Псковского областного собрания депутатов, в феврале 2009 года он был назначен губернатором Псковской области. 2 ноября 2017 года Турчака наделили полномочиями члена Совета Федерации от Псковского областного собрания депутатов. С 23 сентября 2020 года Андрей Турчак - первый заместитель председателя Совета Федерации.