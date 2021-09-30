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В столовой в Норильске отравились 44 рабочих

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю проводит санитарно-эпидемиологическое расследование после отравления 44 рабочих в Норильске, сообщает пресс-служба этого ведомства.

Подозрение на острую кишечную инфекцию зафиксировано среди работников ООО "Велесстрой". Все они питались в столовой предприятия. Сейчас она временно закрыта.

Все заболевшие госпитализированы. Их состояние легкой и средней степени тяжести. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь в полном объеме.

Отмечается, что специалисты отобрали в столовой пробы готовой продукции, сырья, воды, смывов с поверхностей технологического оборудования и инвентаря. По выявленным нарушениям в отношении юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), говорится в сообщении.

В Норильске ООО "Велесстрой" выполняет строительные работы по проекту нейтрализации серной кислоты на Надеждинском металлургическом заводе "Норникеля".

Роспотребнадзор Красноярский край Норильск Велесстрой

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