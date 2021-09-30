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Сгоревший парк миниатюр "Каменный остров" начал сбор пожертвований

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Алтайском крае на прошлой неделе сгорел парк миниатюр "Каменный остров", воссоздававший пейзажи окрестностей Белокурихи. Владельцы парка надеются его восстановить и начали собирать на это пожертвования, сообщил "Интерфаксу" создатель проекта Максим Ермаков.

По его словам, пожар в парке начался вечером в пятницу 24 сентября.

"В конце рабочего дня, в 17:00, мы ушли, а в 17:20 мимо проезжающий наряд увидел пожар. В 17:40 все уже сгорело", - сказал Ермаков.

Он объяснил, что все экспонаты парка были убраны с улицы в помещение, поскольку сезон закончился. Вместе с ними сгорели инструменты, вещи, кафе со всей мебелью и оборудованием, бытовые помещения. Другим журналистам он сказал, что сгорели и запертые в вольере собаки.

"Мы весь день работали с дознавателем, шесть часов по участку ходили. Дознаватель решил, что нужно вызвать следственную бригаду, экспертов, потому что у него закрались подозрения, что это был поджог. Официальная же версия у них пока - что это неосторожное обращение с огнем", - сказал владелец парка.

Ермаков считает, что недоброжелателей у создателей парка нет, и не может себе представить, кто бы мог совершить поджог.

"Конечно, мы будем восстанавливать, потому что проект большой, нас поддерживают и туристические власти, и местная администрация сельская. Мы буквально два года назад расширили участок, сейчас делаем там ландшафтные работы и готовим строительство новых объектов", - сказал он "Интерфаксу".

Материальный ущерб от пожара он оценил в 2 млн рублей, если не считать семь лет работы над парком.

В парке "Каменный остров" на основе космических снимков в уменьшенном масштабе воссозданы горы, реки и ручьи в окрестностях Белокурихи с копиями домов. За это лето парк посетили несколько тысяч туристов.

Алтайский край Белокуриха Каменный остров Максим Ермаков

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