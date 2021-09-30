Правительство внесло в Госдуму закон о социальном казначействе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство России внесло в Госдуму законопроект о социальном казначействе - переводе социальных выплат в России в систему "одного окна" через Пенсионный фонд России (ПФР).

Новый порядок, согласно документу, будет применяться с 1 января 2022 года к целому ряду мер социальной поддержки.

В том числе - это выплаты пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении "Маяк", а также из-за испытаний на Семипалатинском полигоне, выплаты жертвам политических репрессий, беременным женам военнослужащих-призывников и другим.

Сейчас часть выплат ведут регионы (за счет субвенций из федерального бюджета), говорится в пояснительной записке. Не во всех регионах этот процесс налажен одинаково хорошо. В рамках социального казначейства процесс переводятся в ПФР: для удобства получателей и для того, чтобы повысить эффективность бюджетных расходов.

Пенсионный фонд, отмечают авторы законопроекта, уже имеет опыт в предоставлении других социальных выплат, наладил систему "одного окна" и является оператором Единой государственной информационной системы социального обеспечения. Таким образом, помимо прочего, у ПФР будет возможность оперативно информировать граждан о том, какие меры социальной защиты им полагаются, и назначать выплаты в беззаявительном порядке.

Одно из нововведений документа - на такой "автоматический" порядок назначения выплат по законопроекту переводится компенсация страховки ОСАГО инвалидам: Пенсионный фонд будет получать всю необходимую для этого информацию из Федерального реестра инвалидов и из информационной системы Российского союза автостраховщиков. Для этого инвалидам при оформлении полиса нужно будет указывать СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета.