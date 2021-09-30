Сотрудник ОМОН осужден условно за избиение на концерте в Вологодской области

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Череповецкий городской суд в Вологодской области приговорил бойца ОМОН к условному сроку за избиение задержанного на концерте. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Подсудимый получил 4 года условно с лишением права занимать должности на госслужбе на 3 года. Суд его признал виновным по пунктам а, б части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств), говорится в сообщении.

Установлено, что 19 октября 2019 года в Череповце боец ОМОН потребовал от одного из задержанных на концерте музыкального рок-фестиваля "Время колокольчиков" убрать телефон. Тот проигнорировал, и фигурант несколько ударил задержанного.

Затем боец ОМОН со своими коллегами (в отношении них уголовное дело выделено в отдельное производство) повалили потерпевшего в проход между сидениями и избили его, в том числе резиновыми палками.

Отмечается, что подсудимый свою вину не признал.

Приговор в законную силу пока не вступил.