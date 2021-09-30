Комиссия Россия-США по ДСНВ соберется 5 октября в Женеве

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Двусторонняя российско-американская комиссия по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) начнет свое заседание 5 октября, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам в Женеве.

Он сообщил, что Россия представила американской стороне детальные ответы на интересующие США вопросы в ходе второго раунда переговоров по стратегической стабильности в Женеве.

"В свою очередь, обозначили довольно объемную серию сюжетов, по которым нам необходимо, по крайней мере, желательно, получить от них уточнения, объяснения", - сказал замглавы МИД РФ по итогам переговоров.

Рябков отметил, что у России и США по-прежнему мало точек соприкосновения в сфере контроля над вооружениями, сохраняются расхождения по многим вопросам, но стороны готовы двигаться вперед.

"Все в совокупности продемонстрировало, что, несмотря на имеющиеся расхождения, - а их очень много, как в концептуальной сфере, так и с точки зрения подхода к конкретным элементам ядерной политики, даже с точки зрения интерпретаций намерений друг друга, различия сохраняются. Но, несмотря на это, есть желание, есть готовность двигаться дальше", - сказал он.

Рябков высказался за то, чтобы "точнее определить пределы возможного и попробовать хотя бы постепенно начинать расширять точки соприкосновения".

3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет ДСНВ, соответствующее соглашение вступило в силу в этот же день.